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Şanlıurfa Valiliği'nden Atatürk Büstüne Saldırıyla İlgili Açıklama: Akli Dengesi Yerinde Değil

ATATÜRK BÜSTÜ SALDIRGANI İFADESİYLE PES DEDİRTTİ: PİŞMAN DEĞİLİM, RÜYADA TEBLİĞ EDİLDİ


Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi
Tarih : 31 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Atatürk Büstü Saldırganı İfadesiyle Pes Dedirtti: Pişman Değilim, Rüyada Tebliğ Edildi(8/10)4

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, dün öğle saatlerinde Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Malbora'nın emniyetteki ifadesinde, pişman olmadığını ve rüyasında büste zarar verilmesinin tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi.

"PİŞMAN DEĞİLİM, RÜYADA TEBLİĞ EDİLDİ"

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

TELEFON, TABLET VE BİLGİSAYARINA EL KONULDU

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı.

AİLESİ UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.

VALİLİK: AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL

Şanlıurfa Valiliği tarafından Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle büste zarar verilmesinin engellendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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