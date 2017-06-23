ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU!
Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek isteyen İstanbullular Atatürk Havalimanı'na hücum etti. Atatürk Havaalanı'nda hem iç hatlar hem dış hatlar yoğunluk nedeni ile aksamaya başladı.
Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar Bodrum, Dalaman ve Antalya biletlerine hücum etti. Dış Hatlar Gidiş Terminali ise uzun check-in kuyruklarına neden oldu. Pasaport geçiş ve güvenlik noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
Tatil amacı ile Antalya'ya giden Nuran Yücel isimli vatandaş, beş kişi gittiklerini belirtti. Bayramda yoğunluk olacağı düşüncesiyle 3 saat önceden geldiklerini dile getirdi. Havayolu şirketlerinin erken gidin ikazlarının faydalı olduğunu belirtti. THY, yolcularının en az 2 saat evvel havaalanında olmaları gerektiği konusunda uyardı.
kaynak:vatandanhaber
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