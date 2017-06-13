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ATATÜRK HAVALİMANINDA BİR GARİP OLAY!


ATATÜRK HAVALİMANINDA BİR GARİP OLAY!
Tarih : 12 Haziran 2017, 11:13
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Bir Garip Olay!(5/10)6


Florya çevresinde çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldığı öğrenilen uçan balonlar İstanbul Atatürk Havalimanı pistinin üzerine kadar gelince, kalkış için pist başında bekleyen bir THY uçağının gecikmeli havalanmasına yol açtı.



Kalkış için son hazırlıkları yaptığı sırada uçan balonları pist üzerinde görmenin şaşkınlığını yaşayan THY pilotu, hava trafik kontrolörüne "Pist üzerinde en az 7-8 tanesi bir araya bağlı uçan balonlar geçiyor. O yüzden pist üzerinde bekliyoruz" diye bilgilendirmede bulundu.uçakların iniş ve kalkış yaptığı güzergahlarda uçurulan uçurtmalar ve balonlarla ilgili pilotlar, uçuş güvenliğini tehlikeye yol açmaması için bunları gördüklerinde kule görevlilerini hemen uyararak bilgilendiriyor.



Kule görevlileri de anında ilgili birimlerle temas kurarak uçuş güzergahlarında balon ve uçurtma uçurulmasına engel oluyorlar. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların pilotları, piknikçilerin uçurtmalarından şikâyetçi olunca, polis günboyu sahilde uçurtma avına çıkmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Atatürk  Havalimanında  Bir  Garip  Olay    haber

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