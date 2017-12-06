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ATATÜRK HAVALİMANINDA HAREKETLİ DAKİKALAR! POLİSTEN KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI


Atatürk Havalimanında Hareketli Dakikalar! Polisten Kaçan İki Şüpheli Ortalığı Birbirine Kattı
Tarih : 06 Aralık 2017, 20:00
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Hareketli Dakikalar! Polisten Kaçan İki Şüpheli Ortalığı Birbirine Kattı(5/10)1

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda polisin takip ettiği İranlı şahıs, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Hareketli dakikaların yaşandığı havalimanında polisin kovaladığı şüpheli, 4'üncü kattan aşağı atladı.

İKİ ŞÜPHELİ KAÇARKEN YAKALANDI

İstanbul Atatürk havalimanında akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Atatürk havalimanında gezici olarak kontrol görevini yerine getiren polis ekiplerin dikkati sonucu 2 şüpheli kaçarken yakalandı.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILIRKEN TEKRAR KAÇTILAR

Polisin bir süre takip ettiği 2 şüpheliyi durdurarak kimlik ve pasaport kontrolü yapmak istedi. Polis ekiplerinin uyarısına kulak asmayan 2 yabancı koşarak farklı yönlere kaçmaya başladı.

DÖRDÜNCÜ KATTAN ATLADI

Bu arada dış hatlar gidiş katı otoparklar bölgesinde, otoparkın en üst katında polis tarafından köşeye sıkıştırılan İran uyruklu şüpheli yakalanacağını anlayınca 4.üncü kattan kendini aşağı bıraktı.

Diğer yöne kaçan şahıs da polisin müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı.

İLK YARDIMDAN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Aşağı düştükten sonra yaralı olarak arabaların arasına saklanan şahsı polisler yakaladı. Daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesi yapılan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Yakalanan diğer şüpheli Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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