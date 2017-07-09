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Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KORKU DOLU ANLAR

Atatürk Havalimanı'nda servis katından yayılan sebebi bilinmeyen geniz yakan koku, başta polis olmak üzere DHMİ ve TAV ekiplerini alarma geçirdi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Atatürk Havalimanı'nda Korku Dolu Anlar(6/10)2

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali servis katına inen merdivenlerden inen personel, geniz yakan, rahatsız edici bir koku yayıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri olay yerine geldi.

İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve TAV ekipleri kokunun kaynağını bulmak için geniş çaplı inceleme başlattı. Bir süre incelemelerde bulunan ekipler, itfaiye ekiplerine haber verilmesini istedi.

KOKUNUN KAYNAĞI TESPİT EDİLEMEDİ

İstanbul İftaiyesine bağlı ekipler de havalimanına gelerek kokunun geldiği servis katında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kokunun kaynağı tespit edilemedi. Bu arada ekipler kokunun havalimanına yayılmaması için geliş katında tuvaletleri kapatırken, kapıları açık tutarak kokunun çıkmasını sağladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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