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atatürk havalimanında sakal-ı şerif ziyarete açıldı

ATATÜRK HAVALİMANINDA SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminalinde bulunan mescitte ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ile Kabe-i Muazzama örtüsü ziyarete açıldı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 16:10
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Sakal-I Şerif Ziyarete Açıldı(8/10)6


Dış Hatlar Mescidi imam hatibi Abdülsamet Karadayı tarafından özel bir bohçada mescide getirilen Sakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde açıldı.



HAVALİMANI ÇALIŞANLARI İLAHİLER EŞLİĞİNDE GÖRDÜ



Cuma namazı öncesinde mescitte sıraya giren yerli ve yabancı yolcularla bazı havalimanı çalışanları, oluşturulan koridorla özel cam kabın içerisindeki Sakal-ı Şerif'i ile Kabe-i Muazzama örtüsünü ilahiler eşliğinde görme imkanı buldu.



BAZI VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Duygulu anların yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.



Çok anlamlı bir amaç için bir araya geldiklerini söyleyen Karadayı, şunları kaydetti:



"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan-ı Şerif'te alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'in mübarek sakallarını buraya getirmek nasip oldu. Cenab-ı Hak, istifade etmeyi, bereketlenmeyi, şifa bulmayı da nasip eylesin. Burada ne kadar büyük şifalar, ne kadar büyük bereketlenmeler vardır. İnşallah o niyetle, halisane, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa olsun. Tabii ki kıblemiz olan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü de burada görülebiliyor."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Atatürk  Havalimanında  Sakal-I  Şerif  Ziyarete  Açıldı    haber

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