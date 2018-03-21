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Atatürk Havalimanında uzun kuyruklar oluştu, yolcular isyan etti

ATATÜRK HAVALİMANINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, YOLCULAR İSYAN ETTİ

Emniyet Bilgi Sistemi POLNET'te meydana gelen arıza nedeniyle Atatürk Havalimanında pasaport kuyrukları oluştu. İsyan eden yolcular, uçuşlarına yetişmeye çalışıyor.

Tarih : 21 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Atatürk Havalimanında Uzun Kuyruklar Oluştu, Yolcular İsyan Etti(7/10)3

Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'ndeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

PASAPORT KONTROL NOKTASINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Polnet sisteminde yaşanan arıza, Atatürk Havalimanında çileye dönüştü. Terminaldeki normal yoğunluğa bir de polnet arızası eklenince, pasaport kontrolünde uzun kuyruklar oluştu.

YOLCULAR, UÇUŞLARINA YETİŞME ENDİŞESİ YAŞADI

Özellikle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında oluşan pasaport sırası, yolculara zor anlar yaşattı. Uzun süreler kuyrukta beklemek zorunda kalan yolcular, uçuşlarına yetişme endişesi yaşadı.

POLİS, İŞLEMLERİ MANUEL OLARAK YAPMAYA BAŞLADI

Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak işlemleri manuel olarak yapmaya başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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