

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kışın yoğun kar yağışında pistleri açık tutmanın çözümünü İsveç'te buldu. Yılın büyük bir bölümünü kar altında geçiren Kuzey ülkelerindeki hava limanlarında incelemeler yaptıran DHMİ ekipleri, buzlanmaya karşı pistleri ve park alanlarını açık tutabilmek için özel bir kum kullanacak.







Kışın yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi ve pistleri temizlemekte sıkıntı yaşayan DHMİ bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, kuzey ülkelerine temsilci göndererek oralarda karla mücadelenin nasıl yapıldığını inceletti. DHMİ yetkililerinin içinde bulunduğu heyette THY ve yer hizmetleri şirketi TGS'den görevliler de yer aldı. Heyetin İsveç'de yaptığı incelemelerde, Stockholm havalimanında kullanılan özel sıcak bir kumun Atatürk Havalimanı'nda da kullanılması gündeme geldi. Deneme sonunda başarı elde edilirse bu kum tüm havalimanlarında kullanılacak.







kaynak:habertürk