ATATÜRK HAVALİMANINI TAŞIYACAK KURUM BELLİ OLDU
Ana terminal binası ve pistleri büyük oranda tamamlanan 3. Havalimanında sona yaklaşılıyor. İkinci zorlu süreç Atatürk Havalimanının taşınması olacak. İstanbul Valiliği taşınma görevini AKOM'a verdi.
Türkiye'nin son yıllardaki en büyük ve önemli yatırımlarından birisi, hiç şüphesiz İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı. Bu yatırımı dünya da izliyor, yakından takip ediyor. Öyle ki kimi zaman üçüncü havalimanının Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkilediği yorumları var. Hükümetin çalışmalarına göre, henüz ismi konulmayan havalimanının 29 Ekim 2018'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Her ne kadar önümüzdeki şubatta havalimanından ilk uçağın havalanacağı açıklansa da tarifeli uçuşlar öngörüldüğü gibi 29 Ekim 2018'de başlayacak.
TAŞINMA KOLAY OLMAYACAK
Üçüncü havalimanının faaliyete geçmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na (UDHB) bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın en önemli ayaklarından birisi ise Atatürk Havalimanı'nın 3. havalimanına taşınması.
Bakanlık, bu çerçevede İstanbul Valiliği ile ortak çalışma başlattı. Taşınma kolay olmayacak. Sadece uçaklar ve havayolları işletmeleri değil, havalimanında yolculara hizmet veren tüm paydaşlar yeni havalimanına taşınacak.
Atatürk Havalimanı'nda halen çeşitli meslek kollarında 130 dolayında firma faaliyet yürütüyor. Taşeron firmalarla birlikte bu sayı artıyor.
BAZI FİRMALAR YENİ HAVALİMANINDA BULUNMAYACAK
Bilişim sistemlerinin taşınmasının yanı sıra özellikle yer hizmetlerinin gerçekleşmesinde kullanılan otobüsler, forkliftler, paletli araçlar, kargo taşıyan araç grupları gibi binlerce ekipman, mal sahibi firmalarca yeni havalimanına taşınacak. Yeni havalimanında faaliyet yürütecek kimi firmaların yeni ekipmanlarla hizmete başlayacağı, bazılarının ise eldeki ekipmanla yola devam etmesi planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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