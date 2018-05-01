ATATÜRK HAVALİMANI'NIN EN YOĞUN GÜNÜ! YOLCU KUYRUĞU DIŞARI TAŞTI
Turizmdeki canlanma rakamlara yansırken İstanbul Atatürk Havalimanı son dönemin en yoğun gününü bugün yaşadı. Tatile gelen turistlerin dönüşleri yoğunluğa yol açtı.
Türkiye'ye gelen turist sayısı Mart ayında yüzde 48 ve yılın ilk çeyreğinde de yüzde 34.9 arttı. Turist sayısı her geçen gün artarken sınır kapılarında da turistlerin geliş ve gidiş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'ye tatil için gelenlerin gruplar halinde dönüş yolculuğuna çıkması Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğuna yol açtı.
SON DÖNEMLERİN EN YOĞUN GÜNÜ
Atatürk Havalimanı son dönemlerin yoğun günlerinden birini yaşadı. Terminal giriş kapıları başta olmak üzere pasaport ve biniş bankolarında alınan önlemlere rağmen uzun kuyruklar meydana geldi.
Özellikle pasaport kontrol noktalarında kuyruklar dışarıya taştı. Pasaport polisi yolcuları uçaklarına yetiştirmeye çalıştı. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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