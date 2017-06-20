ATATÜRK'E VE ANNESİNE KÜFREDEN AKAR TUTUKLANDI
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.
"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Akar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akar, saat 16.00 sıralarında Metris Cezaevine konuldu.
Hasan Akar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ağzı alınmayacak küfürler etmiş iğrenç ithamlarda bulunmuştu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nur Cemaati'nin ‘Okuyucular' kolu sözde imamlarından Hasan Akar, 43 gündür firariydi.
kaynak:sözcü
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