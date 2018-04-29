Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya giderken kullandığı "Kurtuluş Yolu"nun açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

KURTULUŞ YOLU'NUN ORJİNAL GÜZERGAHI BELİRLENDİ

Atatürk'ün kurtuluş ateşini yakmak için Samsun kent merkezinden Amasya'nın Suluova ilçesine kadar gittiği 98 kilometrelik "Kurtuluş Yolu"nun 1919 yılındaki ruha uygun hale getirilmesi amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi 3 yıl önce harekete geçti. Osmanlı arşivlerindeki belgelerden ve 1957 yılına ait karayollarını gösteren haritalardan yararlanılan çalışma sonucunda "Kurtuluş Yolu"nun orijinal güzergahı belirlendi.

TARİHİ BİNALAR RESTORE EDİLDİ

Yolun korunması, güzergahın o dönemin koşullarına uygun hale getirilmesi için projeler hazırlanmasının ardından yol üzerinde bulunan tarihi binalar restore edildi, çeşmeler ve köprüler yeniden yapıldı. Bir asır önceki ruha uygun hale getirilen güzergaha o dönem karayollarında kullanılan eşyalar yerleştirildi. Atatürk'ün kullandığı makam otomobillerinden birinin de birebir benzeri yapılarak, tarihi yolda kullanılmaya başlandı.

Kaynak: haberinburada