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Atatürk'ün tozlanan siluetini silen asker, sosyal medyayı salladı!

ATATÜRK'ÜN TOZLANAN SİLUETİNİ SİLEN ASKER, SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Kırşehir'de bir jandarma askeri, kontrol amaçlı durdurdukları aracın arkasında bulunan Atatürk siluetini tozlandığı için dakikalarca eliyle sildi. Askerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Atatürk'ün Tozlanan Siluetini Silen Asker, Sosyal Medyayı Salladı!(7/10)3

Bir jandarma askerinin kontrol amaçlı durdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini sildiği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

OTOBÜSÜN ÜZERİNDEKİ TOZLANAN ATATÜRK SİLUETİNİ SİLDİ

Kırşehir'de, bir askerin kontrol amaçlı durdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini sildiği anlar bir kişi tarafından kameraya alındı.

TEMİZLEDİKTEN SONRA KALP ÇİZİYOR

Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Askerin duygulandıran anları sosyal medyada büyük beğeni toplayarak gündem oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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