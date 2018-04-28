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'Ateş Kartalı' Burcu, Türkiye'de hiçbir kadının yapmadığı işi yapıyor

'ATEŞ KARTALI' BURCU, TÜRKİYE'DE HİÇBİR KADININ YAPMADIĞI İŞİ YAPIYOR

Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu "Ateş Kartalı" lakaplı Burcu Dinçer, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

Tarih : 28 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : 'ateş Kartalı' Burcu, Türkiye'de Hiçbir Kadının Yapmadığı İşi Yapıyor(9/10)5

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a katılan Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme helikopteri pilotu 27 yaşındaki Burcu Dinçer, görevinin zorluklarına aldırmadan alevlere meydan okuyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde açılan sivil ve askeri havacılık otoritelerinin yer aldığı Eurasia Airshow, değişik ülkelerden onlarca pilotu da bir araya getirdi.

LAKABI ATEŞ KARTALI

Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Türkiye'nin ilk kadın yangın söndürme pilotu "Ateş Kartalı" lakaplı Burcu Dinçer, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu fuara katıldı.

Anadolu Üniversitesinden mezun olduktan sonra Ankara'da sivil havacılık okulunda 2,5 yıl eğitim alıp pilot olan Dinçer, bir süre özel bir havayolu şirketinde çalıştıktan sonra yangın söndürme helikopteri pilotu olarak Orman Bakanlığı bünyesinde göreve başladığını anlattı.

Yangın söndürme helikopteri pilotu olarak geçen yıl Antalya'ya atandığını ve o tarihten bu yana aralıksız görev yaptığını belirten Dinçer, havacılığa küçük yaşlarda karar verdiğini ve bu hayalini pilot olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktardı.

"FUAR GÜZEL GEÇİYOR"

Dinçer, şöyle konuştu:

"737-800 tipinde lisansım var. Daha sonra yangın helikopteri Mİ-8'e geçtim. Şu anda yangın operasyonlarında görev yapıyorum. Burada bu güzel etkinliğin içinde biz de bulunuyoruz. Şu anda herkes yangın söndürme helikopterimizi geziyor. Türkiye'de ilk defa olan bir havacılık fuarı bu. Şovların da olduğu büyük bir organizasyon. Biz de bu organizasyonun içinde buradayız. Pazar günü bizim de bir şovumuz olacak. Fuar güzel geçiyor. Herkes geliyor, helikopterimize bakıyor. Özellikle çocukların daha ilgili olduğunu görüyoruz."

"ORMAN YANGINLARINDA İLK İHBAR ÇOK ÖNEMLİ"

"Burada bulunmaktan çok mutluyum." diyen Dinçer, herkesi Eurasia Airshow'a davet etti.

Dinçer, ülkede kendisinden başka yangın söndürme helikopterinde görevli kadın pilot bulunmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yangın operasyonlarında görevli tek bayan benim. İnşallah son olmam. Tabii ki işimin zorlukları var çünkü herkes gibi insanız. Bu bir görev. Her iş de olduğu gibi bu iş de kolay değil. Zaten bunun bilincindeyiz. Yaz sezonu başlıyor, yoğun bir dönem olacak. İnşallah geçen sene olduğu gibi büyük yangınlar olmaz. Daha fazla bu konuda duyarlı olunmasını istiyorum. Orman yangınlarında ilk ihbar çok önemli."

"VAHŞİ ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN UÇUYORUM"

Dinçer, orman yangınlarını "vahşi alev" olarak nitelendirdi.

Vahşi alevleri söndürmek için uçtuğuna işaret eden Dinçer, "Operasyonlara makyajlı gitmiyorum ama kırmızı ojem eksik olmaz. Kadınlığımdan, kadın olmaktan vazgeçmiyorum ama bu işin içerisinde o kokpite girdiğinizde kadın veya erkek olmanız fark etmiyor. Görev görevdir. Cinsiyet ayrımı olmadan yapıyoruz görevimizi." değerlendirmesini yaptı.

Dinçer'in sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce "Tırnaklarımı kırmızıya boyarım, vahşi alevleri söndürmek için uçarım" mesajlı fotoğrafı da büyük beğeni topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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