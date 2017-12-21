ATEŞLİ SAHNELERİ BAŞINA DERT OLAN DİLAN, YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Çukur dizisinde ateşli sahnelerde rol aldığı için sevgilisi tarafından terk edilen Dilan Çiçek Deniz kısa sürede yeni aşka yelken açtı. Dilan, oyuncu Furkan Andıç'la yakalandı.
Show TV'deki 'Çukur'un 'Sena'sı, 2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır'dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı ateşli sahneleri gösterilmişti.
SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİLER
Dilan Çiçek Deniz'in iki hafta önce de meslektaşı Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Emirgan'daki kulüp Gizli Kalsın'da arkadaşları ile eğleniyordu. Geç saatlerde Kanal D'deki 'Meryem'in 'Savaş'ı Furkan Andıç geldi. İkili önce sohbet, sonra sabaha kadar sarmaş dolaş dans etti. Ayrılırlarken yine görüşmek için sözleştiler ve birbirlerine telefon numaralarını verdiler.
Kaynak: haberinburada
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