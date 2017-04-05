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ateşli sahneleri, gökçe bahadır'ın ilişkisini bitirdi

ATEŞLİ SAHNELERİ, GÖKÇE BAHADIR'IN İLİŞKİSİNİ BİTİRDİ

Turizmci Efe Duru ile Gökçe Bahadır'ın evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinin bitmesine ünlü oyuncunun 'Aşk Uykusu' filmindeki ateşli sahnelerin neden olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:39
Puan Ver : Ateşli Sahneleri, Gökçe Bahadır'ın İlişkisini Bitirdi(7/10)5


 Oyuncu Gökçe Bahadır ile turizmci Efe Duru'nun 5 aylık aşkı aniden bitti.



ATEŞLİ SAHNELERİ KISKANDI



Ayrılığa Gökçe Bahadır'ın başrolünü oynadığı filmin neden olduğu konuşuluyor. Şu sıralarda gösterimde olan 'Aşk Uykusu'nda Alican Yücesoy ile Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi var. Efe Duru bu sahneleri kıskanmış.



 



kaynak:haberler








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