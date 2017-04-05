Turizmci Efe Duru ile Gökçe Bahadır'ın evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerinin bitmesine ünlü oyuncunun 'Aşk Uykusu' filmindeki ateşli sahnelerin neden olduğu ortaya çıktı.



Oyuncu Gökçe Bahadır ile turizmci Efe Duru'nun 5 aylık aşkı aniden bitti.







ATEŞLİ SAHNELERİ KISKANDI







Ayrılığa Gökçe Bahadır'ın başrolünü oynadığı filmin neden olduğu konuşuluyor. Şu sıralarda gösterimde olan 'Aşk Uykusu'nda Alican Yücesoy ile Gökçe Bahadır'ın sevişme sahnesi var. Efe Duru bu sahneleri kıskanmış.







kaynak:haberler