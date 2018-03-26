ATIK PARÇALARDAN 4X4 ARAÇ ÜRETTİ! 20 BİN LİRAYA MAL OLDU
Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracını planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü.
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Yasin Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi. Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.
3 YILDA TAMAMLADI
Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor.
Yasin Şafak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yapımının biraz uzun sürdüğünü söyledi.
Aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirten Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım." dedi.
MALİYETİ 20 BİN LİRA
Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir." şeklinde konuştu.
Şafak, destek olması halinde seri imalat yapabileceğini aktardı.
Aracının çok dikkati çektiğini söyleyen Şafak, "İş yerine gelen müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Bu tarz bir şey görülmemiş. Bazı arkadaşlar 'Bunu bu hale nasıl getirdin?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.
Şafak, teklif olması halinde aracı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Beşiktaş'ta Restoranda İki Grup Arasında Yaşanan Kavgada Döner Bıçağı Konuştu: 1 Yaralı
- Kuzey Kore'den Çin'e Gizemli Yolculuk! Kim De Trendeydi
- İbb'den Korkunç Kazaya İlişkin Açıklama: Bariyerleri Kaldırmışlar
- Sütbank'ın Sahibi İlk Kez Konuştu: Herkesin Hakkını Vereceğiz
- Alara'nın Sır İntiharının Ardından Öğretmeni Görevden Uzaklaştırıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
- Yaban Domuzlarını Ülkeden Uzak Tutmak İçin Sınıra Duvar Örecekler
- Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı
- Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar