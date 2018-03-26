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Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu
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Atık parçalardan 4x4 araç üretti! 20 bin liraya mal oldu

ATIK PARÇALARDAN 4X4 ARAÇ ÜRETTİ! 20 BİN LİRAYA MAL OLDU

Rize'de, yeğenleri için motorlu araç yapmak isteyen Yasin Şafak, bilgisayarda tasarladığı ve atık parçalar kullandığı aracını planladığından büyük olması üzerine arazi otomobiline dönüştürdü.

Tarih : 26 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Atık Parçalardan 4X4 Araç Üretti! 20 Bin Liraya Mal Oldu(5/10)1

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Yasin Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi. Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.

3 YILDA TAMAMLADI

Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yasin Şafak, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yapımının biraz uzun sürdüğünü söyledi.

Aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirten Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım." dedi.

MALİYETİ 20 BİN LİRA

Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir." şeklinde konuştu.

Şafak, destek olması halinde seri imalat yapabileceğini aktardı.

Aracının çok dikkati çektiğini söyleyen Şafak, "İş yerine gelen müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Bu tarz bir şey görülmemiş. Bazı arkadaşlar 'Bunu bu hale nasıl getirdin?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

Şafak, teklif olması halinde aracı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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