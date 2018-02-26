Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı'nın Sözleşmesini Feshetti

ATİKER KONYASPOR, ALİ ÇAMDALI'NIN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshetti.

Tarih : 26 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı'nın Sözleşmesini Feshetti(5/10)1

Kulüp fesih gerekçesi olarak oyuncunun disiplinsiz hareketleri ve takım arkadaşlarına yönelik yaptığı açıklamalar gösterdi.

"TAKIMIMIZIN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞTIR"

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Yönetim Kurulumuz T.M Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır.

Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı'nın mukavelesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zaruriyeti hâsıl olmuştur.

Ali Çamdalı'na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atiker  Konyaspor  Ali  Çamdalı  Nın  Sözleşmesini  Feshetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER