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Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek İle Yolları Ayırıyor

ATİKER KONYASPOR, MEHMET ÖZDİLEK İLE YOLLARI AYIRIYOR

Spor Toto Süper Ligde kötü günler geçiren Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayıracak.

Tarih : 28 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek İle Yolları Ayırıyor(9/10)5

Atiker Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 kaybeden yeşil beyazlılarda yerel basın ve özellikle taraftarlar teknik direktör Mehmet Özdilek'in istifasını isterken, deneyimli teknik adam yoğun bir şekilde eleştirdi. Ayrıca hafta arası Ali Çamdalı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.

MALATYA MAÇINDA OLUMSUZ SONUÇ ALINIRSA YOLLAR AYRILACAK

Süper Lig'de zor günler geçiren Atiker Konyaspor 24. haftada sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Düşme hattındaki yeşil beyazlılarda yönetim, bu hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor maçında alınacak olumsuz bir sonuç halinde Mehmet Özdilek ile yollar ayrılacak.

KONYASPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR SAFET SUSIC

Konyaspor yönetimi Yeni Malatyaspor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Safet Susic'i getirecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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