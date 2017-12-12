ATİKER KONYASPOR, SAHASINDA KARDEMİR KARABÜKSPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ
Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup etti ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Konyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti.
12'nci dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mehdi'nin sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
18'inci dakikada Musa Araz'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi, kaleci Çağlar'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi.
SUKUBIC PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
18'inci dakikada Skubic'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
24'üncü dakikada Bliznichenko'nun kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI
52'nci dakikada orta sahada rakibinden kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Mehdi'nin sert şutu kaleci Çağlar'da kaldı.
58'inci dakikada sol kanattan Poko'nun ceza sahasına gönderdiği topa gelişine vuran Yatabare'nin şutunu Skubic kale çizgisi üzerinden çıkardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Yatabare'nin şutu bu kez Vedat'a çarparak oyun alanına döndü.
62'nci dakikada orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyen Vedat'ın ceza sahası önünden sert şutunda kaleci Çağlar, topu güçlükle çeldi.
79'uncu dakikada Poko'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta, Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
MILOSEVIC SKORU BELİRLEDİ
90+1'incı dakikada sağ kanattan Skubic'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi'nin ortasında, topa gelişine vuran Milosevic'in şutu ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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