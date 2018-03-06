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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti

ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, ALİ ÇAMDALI'YI AFFETTİ

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilen Ali Çamdalı'yı affetti.

Tarih : 06 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ali Çamdalı'yı Affetti(8/10)4

Atiker Konyaspor, ligde uzun süren kötü gidişatın ardından Mehmet Özdilek'in görevine son vermiş ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı. Konyaspor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ali Çamdalı'nın sözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak Ali Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'la olan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atiker  Konyaspor  Teknik  Direktörü  Sergen  Yalçın  Ali  Çamdalı    Affetti    haber

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