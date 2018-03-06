ATİKER KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, ALİ ÇAMDALI'YI AFFETTİ
Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesi feshedilen Ali Çamdalı'yı affetti.
Atiker Konyaspor, ligde uzun süren kötü gidişatın ardından Mehmet Özdilek'in görevine son vermiş ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı. Konyaspor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ali Çamdalı'nın sözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak Ali Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'la olan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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