Spor Toto Süper Ligde kümede kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti ve çok kritik bir galibiyete imza attı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Atiker Konyaspor ile Kemal Özdeş'in çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 2-0'lık skorla galip geldi. Ligde kalmak için büyük önem arz eden maçta Konyaspor'un açılış golünü 11. dakikada Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o kaydetti. Eto'o, 74. dakikada yerini Adis Jahovic'e bıraktı. Jahovic 86. dakikada skoru belirledi.

ATİKER KONYASPOR PUANINI 32 YAPTI

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 32 yaparak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı ve küme düşme hattından sıyrıldı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı. İstanbul temsilcisinin 3 haftalık galibiyet serisi son buldu

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kaynak: haberinburada