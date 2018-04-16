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Atilla davası yine ertelendi! Gerekçe: Çevirmenler uygun değil

ATİLLA DAVASI YİNE ERTELENDİ! GEREKÇE: ÇEVİRMENLER UYGUN DEĞİL

ABD'de yargılanan Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla hakkında cezanın belirleneceği duruşma 16 Mayıs'a ertelendi. Ertelenmenin gerekçesi olarak çevirmenlerin uygun olmaması gösterildi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Atilla Davası Yine Ertelendi! Gerekçe: Çevirmenler Uygun Değil(6/10)2

Eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla hakkında cezanın belirleneceği duruşma 7 Mayıs'tan 16 Mayıs'a ertelendi. Ertelenmenin gerekçesi olarak çevirmenlerin uygun olmaması gösterildi.

CEZA DURUŞMASI İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya verilecek cezanın açıklanacağı duruşma ikinci kez ertelendi. Daha önce 11 Nisan'dan 7 Mayıs tarihine alınan duruşma, bu erteleme ile birlikte, 16 Mayıs'ta görülecek.

AVUKATLARI "ADİL VE MERHAMETLİ" CEZA VERİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla hakkındaki karar duruşmasının 11 Nisan'a yapılması öngörülüyordu. Atilla'nın avukatları ise daha önce mahkemeye sundukları 75 sayfalık dilekçede, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için dört, beş yıl hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, müvekkillerine bunun çok altında "adil ve merhametli" bir ceza verilmesini talep etmişti. Savcılık, ise en az 15 yıl hapis, 50 bin ila 500 bin dolar arasında da para cezası verilmesini istemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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