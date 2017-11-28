ABD'de Zarrab davasının Atilla davasına dönüşmesinin ardından jüriye tanıyıp tanımadıkları sorulacak isim listesi de belli oldu. Listede Can Dündar, Ali Babacan, Celal Kara gibi isimler de var.

ABD'de yargılanan Reza Zarrab davası Mehmet Hakan Atilla davası olarak değişti. Reza Zarrab'ın yargılandığı davada Mehmet Hakan Atilla tek başına hakim karşısına çıkacak. Dava için 12 jüri üyesi de seçildi.

JURİYE TANIYIP TANIMADIKLARI SORULACAK

Ayrıca Mahkeme heyeti jüriye, tanıyıp tanımadıklarını soracağı bir isim listesi hazırladı. Hazırlanan listede, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış gibi isimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. Erdoğan'ın yanı sıra oğlu Bilal Erdoğan'ın ve damat Berat Albayrak'ın ismi de söz konusu listede yer alıyor.

Listede, Reza Zarrab'ın ailesinin isimlerinin de yer alması dikkat çekiyor. 17-25 Aralık savcılarından Celal Kara'nın da ismi listede bulunuyor.

CAN DÜNDAR, GÜLEN, ALİ BABACAN, EBRU GÜNDEŞ...

Türkiye'de kamuoyuna bomba gibi düşen listede Fethullah Gülen'in de sorulacak olduğu görülüyor. Öte yandan siyasilerin, tanıkların ve sanıkların isimlerinin yer aldığı listede, dava ile daha önce ismi anılmamış isimlerin de olduğu görülüyor. Bunlardan Can Dündar ile Ali Babacan, ilk dikkat çeken isimler olarak göze çarpıyor. FBI ajanlarının da isimleri olduğu listede, Zafer Çağlayan'ın yanı sıra oğlu Salih Kaan Çağlayan ve Zafer Çağlayan'ın kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan da bulunuyor.

ATİLLA'YA 6 AYRI SUÇLAMA

Öte yandan savcı Berman, Atilla'ya 6 ayrı suçlama yöneltti. İşte o suçlamalar

- ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için örgüt kurma

- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için örgüt kurma

- Bankacılık sisteminde sahtekârlık yapma

- Bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için örgüt kurma

- Karapara aklama

- Karapara aklamak için örgüt kurma

AVUKATLAR ERTELEME İSTEDİ

Yargıç Berman, 6'sı kadın 12 kişilik jürinin ve 6 yedek üyenin seçildiğini, esastan yargılamanın TSİ 17.15'te başlayacağını duyurdu. Ancak Atilla'nın avukatları savcılığın son anda sunduğu deliller nedeniyle itirazda bulunarak, iki hafta süre talep etti. Berman ise bugün TSİ 16.45'te talebi karara bağlamak için tarafları duruşmaya çağırdı. Mahkeme avukatların isteğini reddederse jürili yargılama hemen başlayacak.

Kaynak: haberinburada