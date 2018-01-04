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Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var
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Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var

ATİLLA KARARININ ARDINDAN HALKBANK'TAN AÇIKLAMA: İDARİ VE MALİ KARAR YOK, TEMYİZ HAKKI VAR

ABD'deki Hakan Atilla davasına ilişkin Halkbank'tan yapılan açıklamada, banka ile ilgili idari ve mali karar olmadığı ve Atilla'nın temyiz hakkının olduğu belirtildi.

Tarih : 04 Ocak 2018, 15:30
Puan Ver : Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var(6/10)2

Halkbank, Hakan Atilla davasına ilişkin açıklama yaptı. Kurum ile ilgili idari ve mali karar olmadığını belirten Halkbank, Atilla'nın temyiz hakkı olduğunu açıkladı.

HALKBANK'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Hakan Atilla hakkında, ABD'de görülmekte olan davanın ilk yargılama safhasında, kendisine atfedilen suçların bir kısmı için Mahkeme Jürisi tarafından suçlu olduğu yönünde karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte, verilen karar hakkında temyiz dahil tüm yasal yollara müracaat edilmesi imkan dahilinde olup dava ile ilgili hukuki süreç henüz sonuçlanmamıştır.

Bahse konu davada Bankamız taraf olmadığı gibi Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar bulunmamaktadır.

"BANKAMIZIN GÜVEN VE İTİBARINA ZARAR VERİLEMEZ"

Genel Müdür Yardımcımız hakkındaki Mahkeme Jürisi kararına dayanılarak, henüz hukuki süreci tamamlanmayan davayla ilgili olarak Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte açıklama veya haber yapılmasının Bankacılık Kanununun "İtibarın Korunması" başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini hatırlatmak isteriz.

Bankamız, tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman hassas bir şekilde uymakta olup uyum politikasını uluslararası standartlarda daha da geliştirmek için yoğun bir çaba harcamaktadır.

Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır. Bankamız, işlemlerindeki şeffaflık ve uluslararası düzenlemelere uyum politikasını bundan sonra da kararlı bir şekilde devam ettirecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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