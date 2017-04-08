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atilla taş hakkında flaş gelişme

ATİLLA TAŞ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 11 kişi hakkında verilen gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Atilla Taş Hakkında Flaş Gelişme(8/10)8


FETÖ soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı. Karar Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu.



Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, FETÖ soruşturmasında tutuklandıktan sonra 1 Nisan'da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti. Ancak gazeteciler, haklarında açılan başka bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Atilla  Taş  Hakkında  Flaş  Gelişme    haber

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