ATİLLA TAŞ SERBEST BIRAKILDI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.
kaynak:sabah
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