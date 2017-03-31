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atilla taş serbest bırakıldı

ATİLLA TAŞ SERBEST BIRAKILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:47
Puan Ver : Atilla Taş Serbest Bırakıldı(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Atilla  Taş  Serbest  Bırakıldı    haber

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