Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 20'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Son duruşmada Atilla Taş'la ilgili "vareste" kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda Taş'ın duruşmalara katılma zorunluluğu da kalkmış oldu.

TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, gelen evrakların okunmasının ardından 7 tanık dinlendi. Daha sonra söz alan sanıklar tahliye talebinde bulunurken, avukatların da beyanları alındı.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın, dosyadaki mevcut delil durumunu, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunmasını, isnat edilen suçların tutuklama nedeni kanunen var kabul edilen suçlar içerisinde yer almasını, FETÖ tarafından teşebbüs edilen 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle işin arz ettiği önemi, örgütün yapısı ve niteliği gereği yaşanan bu süreçte adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını dikkate alarak, tahliye taleplerini reddetti.

ATİLLA TAŞ HAKKINDA "VARESTE" KARARI VERİLDİ

Heyet, 19 Aralık 2013 saat 17.00 bülteninde yayınlanan "Kuryede çıkan paralar" ile 22 veya 23 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Nurullah Arıkan imzalı "patlayıcı veya molotof hazırlayan çocuklar" haberlerine ilişkin yayın kayıtlarının Habertürk TV'den istenilmesi talebini kabul ederek, savunmaları alınan Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy'un "vareste" yani duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi.

Sanıklar Said Sefa ve Bülent Ceyhan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazı ile dijital materyallere ilişkin raporun beklenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyadaki propaganda aracı olan "fuatavni" adlı hesabın kurucusu olduğu tespit edilen ve firari olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Said Sefa hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ATİLLA TAŞ'IN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, sanıklar kapatılan Meydan gazetesinin yazarı Atilla Taş, yine kapatılan "Rotahaber" sitesinin sahibi Ünal Tanık ile gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

8 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İddianameyi kabul eden İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mart'ta yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar vermişti. Savcılık, sanıklar Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammet Said Kuloğlu'nun serbest bırakılmasına itirazda bulunulmuş, itirazı kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarmıştı.

21 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Tahliye edilen ve aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 sanık hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "darbe teşebbüsü" soruşturması başlatılmış ve bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, aynı gün yapılan itirazlar sonucu serbest bırakılmamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından 13 şüpheliye ilişkin "darbeye teşebbüs suçundan hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında serbest bırakılmalarına karar verilen sanıkların, elde edilen ve çözümlemesi yapılan ek deliller uyarınca, "anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti huükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından gözaltına alındığı ve Ali Akkuş'un haricindekilerin tutuklandığı anımsatılıyor.

İDDİANAME: KORUMA ZIRHI SAĞLIYOR

İddianamede, örgütün basın-yayın yapılanmasının, halk içerisinde taban kazanmak ve algı operasyonu yapmak amacıyla kullanılan en önemli araçları arasında yer aldığı belirtilerek, basın mensubu ya da STK temsilcisi sıfatıyla sağlanan ifade özgürlüğü ve kısmi dokunulmazlık imkanı ile legal yapının illegalite için hem maske görev sağlayarak gizlenme imkanı yarattığı hem de koruma zırhı sağladığı kaydediliyor. Örgütün kendisinden olmayanı itibarsızlaştırmaya, tasfiye etmeye, suçlu göstermeye yönelik haberlerle toplumun algısını şekillendirdiği ifade edilen iddianamede, iktidarla TSK'yı, TSK ile halkı ya da halk ile iktidarı karşı karşıya getirmeye yönelik her türlü faaliyeti destekleyerek bizzat organize ettiği anlatılıyor.

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

İddianamede, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu 13 sanık hakkında aynı mahkemede açılan dava dosyası,18 Ağustos 2017'de yapılan duruşmada, "örgüt üyeliği" hakkındaki dava dosyası ile birleştirilmişti.

Kaynak: haberinburada