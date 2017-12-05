İran ambargosunu delerek ABD'ye zarar vermekle suçlanan, daha sonra itirafçı olarak tanık sandalyesine oturan Reza Zarrab, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA "GIDA SEVKİYATINI" ANLATMIŞTI

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı ifade veren ve geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana 3 kez jürili duruşmada soruları cevaplayan Zarrab'ın ifade işlemi, cuma günkü duruşma yarım gün yapıldığı için tamamlanamamıştı.

Zarrab, cuma günkü duruşmada, altın ticaretinin yasaklanmasının ardından, Duba iüzerinde gıda ve ilaç seykiyatı adı altında ticaret yaptığını söylemişti.

"DUBAİ'DE BUĞDAY YETİŞTİRİLMİYOR"

Duruşmayı takip eden ABD'li gazereci Klasfeld, Zarrab'ın gıda ticareti konusunda iki evrakta hata yapıldığını söylediğini aktardı. Zarrab, ikinci hatayı buğday sevkiyatında yaptığını söylerken, hatanın buğday menşeine 'Dubai' yazmak olduğunu söyledi. Zarrab, hâkimin "Bu neden hata olsun" sorusuna, "Dubai'de buğday yetiştirilmiyor" cevabını verdi.

Klasfeld'in bildirdiğine göre, Zarrab'a "(İran'a giden) Gemilere gıda yüklenirken muayene belgesini almıyorduk" ifadesinden sonra, "Neden almıyordunuz" sorusu yöneltildi. Zarrab ise buna karşılık "Çünkü fiili olarak gıda ve ürün göndermiyorduk. Ortada herhangi bir ürün yoktu" dedi.

"ALTINLARI GERÇEKTE NEREYE GÖTÜRÜYORDUNUZ?"

Davada gösterilen bir gümrük beyanı bilgisi delil dosyasına girdi. ABD'li gazeteciler, Zarrab'ın belgedeki alanları tek tek açıkladığını not etti. İddiaya göre, gümrük formunda 'Saramayeh Exchange' isimli bir paravan şirketten bahsediliyor.

Yargıç, Zarrab'a "Gerçekte altınları nereye gönderiyordunuz" sorusunu yöneltti. Zarrab ise "Gerçek ticaretin konusu olan bütün altını Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ediyorduk" cevabı verdi.

DURUŞMAYI İZLEYEN GAZETECİ: HEDEF ATİLLA

Duruşmada bulunan muhabirlerden ABD'li Pete Brush, Zarrab'ın Pazartesi günü vermeye başladığı ifadelerden, iddia makamının, "Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla'nın perde arkasındaki düzenleyici olduğu" tezini yerleştirmeyi amaçladığı yorumunda bulundu.

CEZAEVİNDEN ÇIKMAK İÇİN RÜŞVET VERMİŞ

Zarrab, 17-25 Aralık 2013'teki operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Duruşmanın öğlen arasından önceki bölümünde Zarrab, Türkiye'de mali şube tarafından tutuklandığı dönemi anlattı.

Yargıçın "Türkiye'de hiç hapse atıldın mı?" sorusuna Zarrab, "Evet, tutuklanarak cezaevine gönderildim… Evet, serbest bırakıldım. Avukatlarım geldi, konuştuk ve serbest bırakıldım." yanıtını verdi.

"Serbest kalmak için herhangi bir ödeme yaptın mı?" sorusuna "Evet" diyen Zarrab'a "Bu ödemeler rüşvet niteliğinde miydi?" diye soruldu. Zarrab, o dönem kendisini tutuklayan kadrolara da rüşvet verdiğini itiraf ederek "Kısmen" dedi.

ATİLLA'NIN AVUKATLARINDAN, DAVANIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRECEK MEKTUP

Duruşma devam ederken, Reuters haber ajansı, Hakan Atilla'nın avukatları tarafından yazılan bir mektuba yer verdi.

Yargıç Richard Berman'a yazılan mektupta Atilla'nın avukatlarının, 15 Eylül 2016'da Zarrab ile Ahad isimli bir şahsın telefon görüşmesine yer verildi. Söz konusu telefon görüşmesinde, Zarrab'ın ihtiyaç durumunda hapisten dışarı çıkmak ya da daha az bir ceza almak için yalan söylemeyi Ahad isimli kişiyle konuştuğu aktarıldı. Savunma avukatları tarafından yazılan mektupta, "Zarrab, daha az ceza almak için bir ifade uydurmak konusunda istekli olduğunu ifade ediyor" cümlesi kullanıldı.

AVUKATI YA DA DANIŞMANI OLABİLİR

ABD'li gazeteci Pete Brush, savunma avukatlarının mektubunda da yer alan, Zarrab'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde adı geçen Ahad isimli kişinin, Zarrab'ın arkadaşı, avukatı ya da danışmanı olabileceğini öne sürdü.

SES KAYITLARI DİNLETİLDİ

Savcı, daha önce delil olarak sunulan tapelere ait ses kayıtlarını dinletmek istediğini söyledi. Salonda Türkçe ses kayıtları dinletildi. Bir dizi Türkçe ses kaydı dosyası, delil dosyasına eklenecek.

Kayıtların dinlenmesinin ardından Yargıç Berman, "Bugünlük bu kadar. İyi ilerleme kaydettik" diyerek duruşmayı bitirdi.

Duruşma yarın New York saati ile 09:15'te başlayacak 16:30'da sona erecek.

Kaynak: haberinburada