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atina'nın merkezi savaş alanına döndü

ATİNA'NIN MERKEZİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Atina'nın merkezi, 8 yıl önce polis tarafından öldürülen öğrenci Aleksis Grigoropulos'un ölüm yıldönümünde bir kez daha savaş alanına döndü.

Tarih : 07 Aralık 2016, 09:38
Puan Ver : Atina'nın Merkezi Savaş Alanına Döndü(10/10)10


Öldürülen öğrencinin anısına düzenlenen yürüyüş sırasında göstericiler iki arabayı ateşe vererek barikatlar kurdular ve polislere Molotof kokteyli ve taşlarla saldırdı.



Bunun üzerine polisler göz yaşartıcı ve ses bombalarıyla cevap verdi. Ara sokaklara dağılan göstericiler kısa sürede Eksarkhia bölgesini savaş alanına çevirdiler. Alevlerin yanı sıra yüksek ses de çıkaran 'Molotof bombaları' bir polisin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis 401 Askerî Hastanesine kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








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