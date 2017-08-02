Antalya kent merkezinde faytona koşulan atın aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak ölmesine neden olan sahibi A.Ç.'nin çalışma izni iptal edilerek 1300 lira ceza verildi. Komik ceza hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Antalya kent merkezinde faytona koşulan at, aşırı sıcak ve susuzluktan çatlayarak öldü. Sahibi A.Ç. atı öylece bırakıp kaçtı. Belediye atın vefasız sahibinin çalışma iznini süresiz iptal etti.

"EKMEK TEKNESİNİ SOKAĞA TERK EDİP KAÇMASI KABUL EDİLEMEZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte geçen pazartesi günü akşam saatlerinde faytona koşulan atın ölümü ve sahibi tarafından sokağa terk edilmesiyle ilgili basında yer alan haberlerin üzüntüsünün yaşandığı ifade edildi. "Bir insanın ekmek teknesi atını ölmüş bir şekilde öylece sokağa terk edip olay yerinden kaçması kabul edilemez" denildi.

SADECE 1300 LİRA CEZAYLA KURTULDU

Açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi'nin 11.12.2014 tarihinde 551 sayılı meclis kararı ile çıkardığı ve sadece 17 kişinin çalışma ruhsatı aldığı 'FAYTON' yönetmeliğine göre vicdanını hiçe sayan faytoncu A.Ç. adlı vatandaşa gerekli en ağır ceza verilmiştir. Büyükşehir Belediyesi Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliğinin Cezai İşler Bölümü'nün 15. Maddesi'ne göre A.Ç.'nin çalışma izni süresiz iptal edilmiştir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce Hayvan Hakları İhlali sebebi ile bin 92 TL ve Zabıta Tembihnamesine göre ise 227 TL para cezası uygulanmıştır. A.Ç. artık bu işi yapamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"HAYVAN HAKLARININ İHLALİNE İZİN VERİLMEMELİ"

Fayton taşımacılığının sadece Antalya'da değil, dünyanın birçok ülkesinin yanı sıra Türkiye'nin de pek çok yerinde artık gelenekselleşmiş hatta simge haline gelmiş bir meslek olduğu belirtilen açıklamada, bu geleneğin yaşatılması sırasında hayvan haklarının ihlal edilmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Atını işkenceyle öldüren faytoncuya sosyal medyadan tepki yağdı. Hayvanseverler, A.Ç.'ye verilen cezanın ise caydırıcı olmadığını iddia etti.

Kaynak: haberinburada