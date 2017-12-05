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Atlasglobal: Yurt Dışında Birçok Yerde Hava Yolu Kuracağız

ATLASGLOBAL: YURT DIŞINDA BİRÇOK YERDE HAVA YOLU KURACAĞIZ

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, "Arnavutluk, Kazakistan, Rusya, Romanya ve Suudi Arabistan'da hava yolu kurma planlarımız var" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Atlasglobal: Yurt Dışında Birçok Yerde Hava Yolu Kuracağız(10/10)6

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, farklı ülkelerde havayolu kurma yönündeki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ersoy, "Güneydoğu Avrupa'da Arnavutluk, CIS bölgesinde Kazakistan ya da Rusya, Avrupa'da Romanya, Arap bölgesinde ise Suudi Arabistan'da 3 yıl içinde havayolu kurma planlarımız var" dedi.

"OTEL YATIRIM PLANLARIMIZ VAR"

Birçok büyük havayolu ile ortak uçuş konusunda görüşmeler yaptıklarını da kaydeden Ersoy ayrıca, Ukrayna çıkışlı uçuşlar için uzun süredir Ukrayna hükümeti ile görüştüklerini, grup olarak bu ülkede otel yatırım planları da olduğunu söyledi.

"BİRÇOK FİNANSAL FON BİZE YATIRIM YAPMAK İSTİYOR"

Bölgedeki gelişmelerin hızlı büyümeyi mümkün kılmadığını belirten Ersoy, "Atlasglobal'in cirosu 450 milyon dolar seviyesinde, bölgesel gelişmeler nedeniyle 2018'de yüzde 10'dan fazla büyüyemez. Büyüme planlarımızı iki yıl sonrası için yapacağız, şu anda amacımız filoyu gençleştirmek. Airbus operatörüyüz ancak Bombardier ile de görüşüyoruz, 2018 ilk çeyrekte filoya neyle devam edeceğimizin kararını vereceğiz" dedi.

Ersoy ayrıca, "Birçok finansal fon bize yatırımla ilgileniyor. Şu anda olmasa da, önümüzdeki yıldan sonra stratejik ortaklıkları da değerlendirebiliriz" diye konuştu. (Reuters)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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