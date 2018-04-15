La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Levante'yi 3-0 yendi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligine katılmayı garantiledi.

Atletico Madrid - Levante maçında kazanan, 3-0'lık skorla Atletico Madrid oldu. Bu skorun ardından Atletico Madrid, La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Correa, 48. dakikada Griezmann ve 77. dakikada Torres'ten geldi.

ATLETICO PUANINI 71 YAPTI

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 71 yaparken, kümede kalma savaşı veren Levante ise 31 puanda kaldı.

La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Sociedad ile karşılaşacakken, Levante ise evinde Malaga'yı konuk edecek.

Kaynak: haberinburada