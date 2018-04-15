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Atletico Madrid 3 attı, Şampiyonlar Ligini garantiledi

ATLETİCO MADRİD 3 ATTI, ŞAMPİYONLAR LİGİNİ GARANTİLEDİ

La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Levante'yi 3-0 yendi ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligine katılmayı garantiledi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 20:50
Puan Ver : Atletico Madrid 3 Attı, Şampiyonlar Ligini Garantiledi(9/10)5

Atletico Madrid - Levante maçında kazanan, 3-0'lık skorla Atletico Madrid oldu. Bu skorun ardından Atletico Madrid, La Liga'da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 33. dakikada Correa, 48. dakikada Griezmann ve 77. dakikada Torres'ten geldi.

ATLETICO PUANINI 71 YAPTI

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 71 yaparken, kümede kalma savaşı veren Levante ise 31 puanda kaldı.

La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Sociedad ile karşılaşacakken, Levante ise evinde Malaga'yı konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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