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Atletico Madrid, Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etti

ATLETİCO MADRİD, BARCELONA'YI FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Atletico Madrid Kulübü, kendilerinden habersiz olarak futbolcusu Antoine Griezmann ile görüşmeler yaptığı gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet etti.

Tarih : 19 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Atletico Madrid, Barcelona'yı Fıfa'ya Şikayet Etti(10/10)6

İspanya'nın iki büyük kulübü Atletico Madrid ve Barcelona arasında Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan dolayı polemik başladı.

BARCELONA'YI FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

İspanyol basını, Atletico Madrid Kulübünün, kendilerinden habersiz olarak Griezmann ile görüşmeler yaptığı gerekçesiyle Barcelona'yı FIFA'ya şikayet ettiğini belirtti.Atletico Madrid Kulübü kaynaklarına dayandırılarak verilen haberde, FIFA'ya yapılan şikayette Barcelona Kulübünün yöneticilerinin transfer dönemi henüz başlamamış olmasına rağmen Griezmann ile "ısrarlı bir şekilde görüşmeler yapmakla" suçlandı.

OYUNCUNUN PERFORMANSINI ETKİLEDİĞİNİ SAVUNDULAR

Barcelonalı yöneticilerin Fransız futbolcunun kendisi ve menajeriyle görüşmeler yaparak FIFA yönetmeliğine aykırı hareket ettiğini savunan Atletico Madrid, bu olayın hem İspanya Birinci Futbol Ligindeki (La Liga) rekabet kurallarına karşı olduğunu hem de futbolcusunun performansını etkilediğini kaydetti.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

26 yaşındaki Griezmann'ın mevcut durumda 2022 Haziran ayına kadar Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunuyor. Fransız futbolcunun 200 milyon avro olan serbest kalma bedelinin 1 Temmuz 2018 tarihinde 100 milyon avroya ineceği öne sürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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