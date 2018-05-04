UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçta deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında rakibini Diego Costa'nın attığı golle 1-0 yenerek finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geldi.

İLK YARININ SONUNDA DIEGO COSTA'NIN GOLÜ GELDİ

İlk maçın 1-1 tamamlanması sebebiyle mutlak gole ihtiyacı olan Arsenal, 45. dakikada Diego Costa'ya engel olamadı ve kalesinde golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarıdan itibaren riskli bir oyun ortaya koyan Arsenal aradığı golleri bulamadı.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, Arsenal'i 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen taraf oldu.

Arsene Wenger, Arsenal'in başındaki son Avrupa kupası maçını mağlubiyetle tamamladı.

Kaynak: haberinburada