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Atletico Madrid, ilk yarıda işi bitirdi

ATLETİCO MADRİD, İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle Sporting Lizbon'u 2-0 yendi.

Tarih : 06 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Atletico Madrid, İlk Yarıda İşi Bitirdi(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Sporting Lizbon, İspanya'da karşı karşıya geldi. Atletico, sahasında konuk ettiği Sporting'i 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantajı eline geçirdi.

Atletico Madrid'e avantajı getiren goller, 1. dakikada Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.

ÜST ÜSTE 9 MAÇ

Ev sahibi ekip, bu sonucun ardından sahasında oynadığı üst üste 9. maçta da kalesini gole kapadı.

Sporting Lizbon, 12 Nisan tarihinde Atletico Madrid'i rövanş maçında Portekiz'de konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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