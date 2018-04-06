ATLETİCO MADRİD, İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, ilk yarıda bulduğu gollerle Sporting Lizbon'u 2-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Sporting Lizbon, İspanya'da karşı karşıya geldi. Atletico, sahasında konuk ettiği Sporting'i 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantajı eline geçirdi.
Atletico Madrid'e avantajı getiren goller, 1. dakikada Koke ve 40. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.
ÜST ÜSTE 9 MAÇ
Ev sahibi ekip, bu sonucun ardından sahasında oynadığı üst üste 9. maçta da kalesini gole kapadı.
Sporting Lizbon, 12 Nisan tarihinde Atletico Madrid'i rövanş maçında Portekiz'de konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
- Reza Zarrab'ın Rüşvet Verdiği Gardiyan Tutuklandı
- Durakta Tanıştığı Kadını Cinsel İlişki Sırasında Boğdu
- Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
- Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar