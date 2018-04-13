ATLETİCO MADRİD TATSIZ TURLADI
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, ilk maçta 2-0 yendiği Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, deplasmanda Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.
MAÇIN TEK GOLÜ MONTERO'DAN GELDİ
28. dakikada Fredy Montero'nun golüyle ümitlenen Lizbon ekibi, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.
Ancak bu skor Sporting'e yetmedi ve ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.
Kaynak: haberinburada
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