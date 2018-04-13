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Atletico Madrid tatsız turladı

ATLETİCO MADRİD TATSIZ TURLADI

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, ilk maçta 2-0 yendiği Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Atletico Madrid Tatsız Turladı(9/10)5

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, deplasmanda Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.

MAÇIN TEK GOLÜ MONTERO'DAN GELDİ

28. dakikada Fredy Montero'nun golüyle ümitlenen Lizbon ekibi, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

Ancak bu skor Sporting'e yetmedi ve ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Atletico  Madrid  Tatsız  Turladı    haber

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