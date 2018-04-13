UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, ilk maçta 2-0 yendiği Sporting Lizbon'a deplasmanda 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid, deplasmanda Sporting Lizbon'a 1-0 mağlup olsa da yarı finale yükseldi.

MAÇIN TEK GOLÜ MONTERO'DAN GELDİ

28. dakikada Fredy Montero'nun golüyle ümitlenen Lizbon ekibi, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi.

Ancak bu skor Sporting'e yetmedi ve ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: haberinburada