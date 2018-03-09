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Atletico Madrid, turu ilk maçtan bitirdi

ATLETİCO MADRİD, TURU İLK MAÇTAN BİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, evinde konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Tarih : 09 Mart 2018, 01:40
Puan Ver : Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, İspanya'da Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Rus ekibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Atletico Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Diego Simeone'nin takımına farklı galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Saul Niguez, 47. dakikada Diego Costa ve 90. dakikada Koke kaydetti.

MANUEL FERNANDES 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Lokomotiv Moskova forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, 90 dakika sahada kaldı.

Çeyrek finale çıkmak için büyük avantaj yakalayan Atletico Madrid, 15 Mart tarihinde Rusya'da Lokomotiv Moskova ile rövanş maçına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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