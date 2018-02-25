Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

ATM'den Para Çekecekler Dikkat!

ATM'DEN PARA ÇEKECEKLER DİKKAT!

BDDK, ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretine 2 lira 30 kuruş sınırı getirdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 23:10
Puan Ver : Atm'den Para Çekecekler Dikkat!(6/10)5


ATM'lerden farklı bankı kartı ile para çekme işlemlerinde alınan fahiş komisyon ücretlerine düzenleme getirildi. BDDK'dan yapılan açıklamada artık ortak ATM'lerden farklı kartlar ile 100 liralık para çekiminde alınabilecek komisyon ücretinin 2 lira 30 kuruş ile sınırlandırıldığı belirtildi.



BDDK SINIRLAMA GETİRDİ



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, ortak ATM'lerden para çekenlerden alınan ücretlerin çok yükselmesi üzerine sınırlama getirdiklerine dikkat çekti.



GELİR KAPISI HALİNE GETİRENLER VAR!



Yeni Şafak'ın haberine göre Yılmaz "Ortak ATM'de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var" diye uyardı.



100 LİRAYA 10 LİRA



Ortak ATM'lerin yaygınlaştırıldığını dile getiren Yılmaz, "Herhangi bir ATM'den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu" dedi.



2 LİRA 30 KURUŞ SINIRI



Aralık ayında bir düzenleme yaptıklarını böylece de 100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladıklarını, söyleyen Yılmaz, bundan sonra azami alınabilecek ücretin 2 lira 30 kuruş olacağını belirtti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Atm  Den  Para  Çekecekler  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER