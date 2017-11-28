Ekonomi yönetimi, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. ATM'lerden para çekme miktarı-süresi, cebe havale yöntemi, ön ödemeli kartlar, elektronik cüzdanlar, sanal kartlar, elektronik paralar gibi yöntemlere yeni tedbirler geliyor. ATM'lerden hemen her gün maksimum meblağda para çekenler takibe alınırken, şüphe varsa çifte bildirimde bulunulacak. ATM kullanımında haftalık, aylık tutar sınırlaması getirilmesi planlanırken, cepte havale konusunda da düzenleme yapılacak.

ATM'DEN ÇEKİLMEDEN EL KONULACAK

MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

İŞLEM SAYISINA BAKILACAK

Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6'dan fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

SIK PARA ÇEKENLER İZLEMEYE ALINACAK

MASAK: Türkiye'de 5 milyon kişi yasadışı bahis oynuyor Bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak. Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.

RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER

Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor. Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.

Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.

Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada