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ATO Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

ATO BAŞKANVEKİLİ DERYAL'E YUMRUKLU SALDIRI! O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

ATO'ya gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu. Deryal, aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 09 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Ato Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı(10/10)6

Ankara Ticaret Odası'na (ATO) gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu. Başkanvekili Deryal saldırı sonucu merdivenden yuvarlanarak yaralanırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

ATO Başkanı Gürsel Baran, 35- 40 kişilik bir grubun Deryal'i darp ettiğini belirterek, "Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşındaki arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

DERYAL, ALDIĞI DARBELER SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, öğle saatlerinde ATO binasında meydana geldi. ATO'ya gelen bir grup, Başkanvekili Mustafa Deryal'e yumruklu ve tekmeli saldırıda bulundu. Merdivenden yuvarlanan ve burnu kırılan Deryal, TOBB ETÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi:

"Bugün Ankara Ticaret Odası'nda hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan başkan yardımcımız, sağlık ekiplerimizin ilk müdahalesinin ardından TOBB ETÜ Hastanesi aciline kaldırıldı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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