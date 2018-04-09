Ankara Ticaret Odası seçimlerinde büyük bir kavga çıktı.

ATO'ya gelen bir grubun Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdığı belirtiliyor. Deryal'in aldığı yumrukla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

OSMAN GÖKÇEK ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

ATO'da istifaların ardından başkanlık için Osman Gökçek adaylığını açıklarken, karşısına da ATO Meclis üyesi Mustafa Deryal'in rakip olarak çıkacağı belirtiliyordu.

Kaynak: haberinburada