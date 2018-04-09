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ATO SEÇİMLERİNDE BÜYÜK KAVGA! HASTANEYE KALDIRILANLAR VAR


ATO seçimlerinde büyük kavga! Hastaneye kaldırılanlar var
Tarih : 09 Nisan 2018, 14:00
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Ankara Ticaret Odası seçimlerinde büyük bir kavga çıktı.

ATO'ya gelen bir grubun Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdığı belirtiliyor. Deryal'in aldığı yumrukla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

OSMAN GÖKÇEK ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

ATO'da istifaların ardından başkanlık için Osman Gökçek adaylığını açıklarken, karşısına da ATO Meclis üyesi Mustafa Deryal'in rakip olarak çıkacağı belirtiliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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