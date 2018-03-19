Boğaziçi Üniversitesinde Şehitlerimiz İçin Lokum Dağıtan Öğrencilere Terör Yandaşlarından Saldırı
Diyarbakır Valiliği'nden Nevruz Kutlamalarına İzin Çıktı
Sam Allardyce'a Cenk Tosun Tavsiyesi: Kadroyu Onun Üzerine Kur
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Ronaldo, 25 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti
Çocuklarını Yanan Evden Çıkarıp Alevler İçinde Kalan Anne Kurtarıldı
Jet Kazasında Sır Dolu Ölüm! Kaptan Pilotun Cenazesine Ulaşılamadı
Vicdansız Annenin Boğduğu Minik Çocuk Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Acı Haber Diyarbakır'dan Geldi: 2 Şehidimiz Var
Bahis Şirketi İddaa, Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi
Otomotiv Devi, Uber'in Sistemine Talip Oldu
Cinnet Getirdi, 500 Bin Liralık Lüks Arabaya Gözünü Kırpmadan Çarptı
Hiçbir Tedbir Almadan Motora Bindi! Kazada 7 Yaşındaki Kızı Öldü
Kirli Ortaklık Tescillendi! Abd Askerleri, Terörist Cenazesinde
Jobs'un 45 Yıllık İş Başvurusu Formu, Servete Satıldı
Başbakan Müjdeyi Vermişti! Bir İlçeye Daha Doğal Gaz Geliyor
Veliaht Prens Açıkladı! Suudi Arabistan'da Kadınların Çarşaf Giyme Zorunluluğu Kalkıyor
Gizli Kamerayla Öğretmen Şiddetini Ortaya Çıkaran Veliye Soruşturma
17 Yaşındaki Kızı Tacizden Yargılanan Polis, İlk Duruşmada Tahliye Edildi
Ats Taktırmayan Hafriyat Kamyonlarına Büyük Ceza! Son Gün 2 Nisan
Çiftlik Bank Mağdurları İkinci Kez Dolandırıldı

ATS taktırmayan hafriyat kamyonlarına büyük ceza! Son gün 2 Nisan

ATS TAKTIRMAYAN HAFRİYAT KAMYONLARINA BÜYÜK CEZA! SON GÜN 2 NİSAN

İstanbul'da devam eden hafriyat kamyonu denetimleri sonucunda araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS takıldı, diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındı.

Tarih : 19 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Ats Taktırmayan Hafriyat Kamyonlarına Büyük Ceza! Son Gün 2 Nisan(6/10)2

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.

13 MİLYON CEZA KESİLDİ, 600 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

HAFRİYAT KAMYONLARINA ATS

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi'nin (ATS) hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti.

2 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin taktırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.

Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ats  Taktırmayan  Hafriyat  Kamyonlarına  Büyük  Ceza  Son  Gün  2  Nisan    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER