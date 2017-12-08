Miss Turkey güzellik yarışmasında attığı tweet nedeniyle birincilik tacı geri alınan Itır Esen, hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Itır Esen'ın twitter isimli sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşıma yer verildi.

"İRONİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

İddianamede, şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu paylaşımı hesabından kendisinin yaptığını, özel günlerde çok acı çektiğini ve psikolojisinin bozulduğunu hatta bu günlerde birçok antidepresan da kulladığını söylediği belirtildi. Söz konusu paylaşımın da tam özel gününe denk geldiğini ve 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye bu paylaşımı yaptığını söylediği kaydedildi.

İfadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığını söylediğine yer verilen iddianamede, kendisini düzgün ifade edememiş olduğu için bazı insanların, yapmış olduğu paylaşımı yanlış değerlendirmiş olabileceklerini beyan ederek atılı suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Esen'in, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı vurgulandı. İddianamede, şüpheli Itır Esen'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

ITIR ESEN KİMDİR?

Itır Eseni; seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in aynı ismi taşıyan yeğeni. İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.

Kaynak: haberinburada