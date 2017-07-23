ATTIĞI FRİKİK GOLÜYLE KALECİNİN AKLINI ALDI
Glasgow Rangers'ın yıldızı Niko Kranjcar, Marsilya'yla oynanan hazırlık maçında frikik golüyle rakip kalecinin adeta aklını aldı.
Hazırlık maçında İskoç devi Glasgow Rangers ile Fransız ekibi Marsilya karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maç 1-1 sonuçlandı.
KALECİNİN AKLINI ALDI
75. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Glasgow'lu Niko Kranjcar, yaptığı harika vuruşla kaleci Mandanda'nın adeta aklını alarak topu ağlara yolladı.
Kaynak: haberinburada
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