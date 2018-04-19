İtalya Liginde Benevento, Atalanta'yı ağırladı. Konuk ekibin 21. dakikadaki golü, ev sahibi ekibin taraftarlarından bile alkış aldı.

Gelişen Atalanta atağında futbolcular, seri paslarla ceza sahası içine girerken son vuruşu Remo Fleuler yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Benevento, bu golün ardından Musa Barrow ve Alejandro Gomez'in de gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: haberinburada