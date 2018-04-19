ATTIKLARI GOLÜ RAKİP TARAFTAR BİLE ALKIŞLADI
İtalya Liginde oynanan Benevento - Atalanta mücadelesinde konuk ekip futbolcularının attığı gol, ev sahibi taraftarlardan bile alkış aldı.
İtalya Liginde Benevento, Atalanta'yı ağırladı. Konuk ekibin 21. dakikadaki golü, ev sahibi ekibin taraftarlarından bile alkış aldı.
Gelişen Atalanta atağında futbolcular, seri paslarla ceza sahası içine girerken son vuruşu Remo Fleuler yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Benevento, bu golün ardından Musa Barrow ve Alejandro Gomez'in de gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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