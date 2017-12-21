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Audi 330 Bin Aracını Geri Çağırdı

AUDİ 330 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI

Almanya'nın önemli otomobil üreticilerinden Audi , yangın tehlikesi yüzünden 330 bin aracını geri çağırdı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Audi 330 Bin Aracını Geri Çağırdı(6/10)2

Audi'den yapılan açıklamada 2011 ile 2015 yılları arasında üretilen A4, A5 ve Q5 modellerinde bulunan ilave ısıtıcılarda meydana gelen teknik hatadan dolayı yangın çıkma ihtimali olduğundan bu modellere sahip olan araç sahiplerine ulaşılarak hatanın giderilmesi için servislere çağrıldıklarını duyurdu.

ISITICI İSTENENİN DIŞINDA FAZLA ISITIYOR

Özellikle kış aylarında kullanılan ek ısıtıcıların bilgisayar yazılımında kaynaklanan bir hatadan dolayı ısıtıcıların istenilenin dışında fazla ısıttığını ve bundan dolayı da yangın çıkma ihtimalinin olduğunu belirten Audi Sözcüsü, yanma ihtimaline karşı ek ilave ısıtıcının kapatılmasını ve aracın motorunun çalıştırılmamasını istedi. Audi marka araçlardaki teknik hatanın giderilmesinin firmanın yetkili servisleri tarafından ücretsiz giderileceği ve bir iki saat süreceği bildirildi. Bu zamana kadar araçlarda meydana gelen yanma olaylarında herhangi bir kişinin yaralanmadığı, maddi hasar meydana geldiği duyuruldu. Öte yandan Kfz Rückrufe İhtisas Dergisi aynı hatanın ABD'deki Audi marka araçlarda da rastlandığını ve 250 bin aracın da geri çağrılarak hatanın giderildiğini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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