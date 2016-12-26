

İkiyılda bir yapılan Uluslararası İstanbul Autoshow Fuarı'nda şok etkisi yapan bir gelişme yaşandı. 21-30 Nisan 2017 tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleşecek fuara, 16 marka katılmama kararı aldı. Bu markalar arasında Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo bulunuyor. Volvo'nun İstanbul Autoshow'a katılmayacağı zaten biliniyordu. Marka global stratejisi doğrultusunda Detroit, Los Angeles, Şanghay, Pekin ve Cenevre dışındaki fuarlara katılmama kararı almıştı.







FUARIN ETKİSİ AZALIR MI?



Diğer markaların Autoshow'a katılma kararında, 2017'de pazarın daralacağı öngörüsüyle yapılan bütçe kısıtlamalarının etkili olduğu söyleniyor. Yapılan hesaplamalara göre fuara katılma maliyeti ortalama 2.5 milyon TL'yi buluyor. Ancak, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından organize edilen fuara, Dernek Başkanı Mustafa Bayraktar (Bayraktar Grubu-Citroen, DS, Subaru, Infiniti) ile Başkan Vekili Ali Bilaloğlu'nun temsil ettiği markaların (Doğuş Otomotiv- Audi, Bugatti, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen) katılmaması manidar bulundu. Kulislerde, Türkiye'de toplam otomotiv pazarının lideri Volkswagen başta olmak üzere birçok markanın katılmayacak olmasının fuarın etkisini azaltacağı konuşuluyor.







kaynak:sabah