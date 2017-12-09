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Avcılar Özel Kuvvetlerde Görevli Astsubayı Ölü Halde Buldu
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Avcılar özel kuvvetlerde görevli astsubayı ölü halde buldu

AVCILAR ÖZEL KUVVETLERDE GÖREVLİ ASTSUBAYI ÖLÜ HALDE BULDU

Hakkari'de Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan 22 yaşındaki astsubay Oğuzhan Eser, izin için geldiği İzmir'de, avcılar tarafından öldürülmüş halde bulundu.

Tarih : 09 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Avcılar Özel Kuvvetlerde Görevli Astsubayı Ölü Halde Buldu(10/10)6

İzmir'in Bergama ilçesinde, astsubay 22 yaşındaki Oğuzhan Eser, bir su deposunun yakınında ölü halde bulundu. Vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği belirlenen Eser'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AVCILAR BULDU

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan astsubay Oğuzhan Eser, yıllık izin için geldiği İzmir'in Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde çıktı.

Bir süre sonra Oğuzhan Eser, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir su deposunun yakınlarında, avcılar tarafından ölü bulundu.CESEDİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eser'in vücuduna kurşun isabet ettiği belirlendi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Oğuzhan Eser'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Astsubay Eser'in, geçen Temmuz ayında PKK'lı teröristlerce Çukurca'daki Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na düzenlenen havan saldırısında şehit olan uzman çavuş Harun Arvas ile yakın arkadaş olduğu, bu olayın ardından psikolojik destek aldığı belirtildi.

Eser'in cenazesinin, Cumartesi günü Kurşunlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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