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Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
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Avcılar'da mavi hap operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon

AVCILAR'DA MAVİ HAP OPERASYONU! PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON

Avcılar'da düzenlenen operasyonla piyasa değeri 1 milyonu bulan sahte cinsel kuvvet artırıcı hap ve enerji içeceği ele geçirildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon(8/10)4

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar'da bulunan bir imalathanede kaçak olarak üretilen ve piyasa değeri 1 milyonu bulan sahte cinsel kuvvet artırıcı hap ve enerji içeceğini düzenlediği operasyonla ele geçirdi.

SAHTE CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP VE ENERJİ İÇECEĞİ İMALATHANESİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar ilçesinde kaçak olarak imalatı yapılan cinsel güç arttırıcı hap ve enerji içeceği yapıldığına dair istihbarat bilgisini değerlendirerek harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler daha önce belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.

PİYASAYA SÜRÜLEMEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan imalathanede cinsel güç arttırıcı hap yapımında kullanılan ve içerisinde yasaklı madde olduğu öğrenilen hapların çok sayıda imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Aynı yasaklı maddenin kaçak yollarla üretim yapılan tesiste enerji içeceklerine katıldığı ve çeşitli ebatlardaki plastik ve metal kutulara doldurulduktan sonra sahte yapıştırmalarla satış için hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.

SON KULLANMA TARİHLERİ SİLİNMİŞ

Litrelik olarak hazırlanan bazı ürünlerin üretim tesisi içerisinde son kullanma tarihlerinin silinerek yeni tarihli gibi satışa sunulduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihini silmek ve değiştirmek için kullanılan makine ile hapların içlerini doldurmak için kullanılan aparatlar, denetim yapıştırması, ambalaj ürünleri ve doldurma makinesi ele geçildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

İmalathanede baskın sırasında bulunan 2 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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